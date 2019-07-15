توافد المؤلف وحيد حامد ونجله ونقيب الفنانيين الدكتور أشرف زكي، وأروى جودة والفنانة لبنى عبدالعزيز والإعلامية سناء منصور، منذ قليل على عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، في مسجد عمر مكرم.

وغيَّب الموت عن عالمنا الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وتدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة إثر الأزمة الصحية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، قبل أن يواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة فى مدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات.

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