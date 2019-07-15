قال الدكتور مفيد شهاب؛ أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، اليوم، إن الشاب المصري أصبح أقل انتماء إلى بلده، وذلك نتيجة الطموح العاكس للسفر خارج البلاد، مضيفا، "أي شاب اتخرج دلوقتي نفسه يخرج بره"، واصفا الظاهرة بـ"الفظيعة".

وأوضح "شهاب"، خلال إلقائه محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول مسيرته ونشاطه في الحياة العامة، أنه قلت درجة الانتقائية ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك يرجع نتيجة أسباب رئيسية تتمثل في إهمال المدرسة بمسؤوليتها في تعزيز انتماء التلاميذ، بجانب أفراد الأسرة، وكذلك قنوات الإعلام والثقافة المرتكز بعضها على بث النواحي الدينية في الصلاة والصوم فقط.

وأشار إلى أن والده ووالدته، اللذان كان يعملا بالتدريس، هما من أصلا فيه قيم القومية والعروبة، والعمل لمصلحة الوطن، ولذلك فهو يعشق التدريس كمثل عشقهما له.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين.جدير بالذكر أن الدكتور مفيد شهاب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1956م، ثم درجة الدكتوراه في القانون من باريس عام 1963م.وشغل منصب رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي وشغل أيضا منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية.

وقال شهاب إن المنتخب الوطني خسر الفوز في بطولة أمم أفريقيا 2019، نتيجة التعود على ممارسة العمل الفردي، وظهور المفاضلة في ذلك سواء من المواطن أو الشخصيات العامة أو القيادية، أو المؤسسات.

وأضاف "شهاب"، أن المواطن البسيط اعتاد على ممارسة العمل الفردي، وتلك ظاهرة لا تجيء بخير، داعيا إلى إطلاق الأفكار المؤسسية الجماعية للوصول إلى الأهداف السامية المرغوبة، والصالحة على جميع الأطراف، مطالبا أنه لا بد من إحياء قيم العمل الجماعي الذي يضفي قوة الشخصية على ممارسيه.

ويأتي هذا اللقاء بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين.جدير بالذكر أن الدكتور مفيد شهاب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1956م، ثم درجة الدكتوراه في القانون من باريس عام 1963م.وشغل منصب رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي وشغل أيضًا منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية.

وطالب الدكتور مصطفى الفقي الدكتور مفيد شهاب، بكتابة مذكراته، وأضاف أنه لا بد وأن يؤرخ تلك المسيرة الحافلة بالمواقف في إصدار كتاب خاص به، فيما أهداه إصدارا خاصا به عن مكتبة الإسكندرية.