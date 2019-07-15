هنّأ سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة على نتائجهم الكبيرة، متمنيًا لهم مستقبلا باهرا، وذلك خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضاف "عطا"، أن أكثر من 55 ألف طالب حصلوا على درجات تفوق وصلت نسبتها لـ95% بشعبة "علمي علوم"، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي الذي كان 37 ألف طالب فقط في الشعبة ذاتها، ما يؤثر على ارتفاع تنسيق الكليات، نظرًا الكليات بعدد طلاب معين، ولا أحد يستطيع زيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للكلية.

وتابع: "أختلف مع تسمية الكليات، مفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع. كليات القمة هي الكلية اللي الطالب يقدر يتفوق فيها، مش إحنا اللي بنرفع درجة التنسيق، الطلاب اللي بيرفعهوا عشان بيتنافسوا على كلية معينة".