أعلن الإعلامي أحمد موسى، دعمه، لـ"محمد صلاح" نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ضد الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، إثر الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" والذي يذاع عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "صلاح نجم عالمي، وفخر مصر والعرب، وهو ثالث أفضل لاعب في العالم".

وطالب مقدم البرنامج، بألا تقسو الجماهير على اللاعب، خاصة وأنه قدم الكثير للمنتخب والفرق التي احترف في صفوفها بأوروبا: "مش هنسمح لحد أبدًا إنه يشتمه أو يسيء له، دايما بيرفع اسم بلدنا، وهو بطل أوروبا، والإعلام الدولي بيحتفي بيه زي ميسي ورونالدو".

وواصل: "صلاح هو الأفضل في تاريخ العالم العربي، وهو على بعد خطوة من أن يصبح الأفضل في العالم، وسنظل ندعمه ونسانده، ولا يستطيع أحد أن يقلل منه، لأن 100 مليون مصري يدعمونه، بالإضافة إلى العرب وجمهوره من مختلف دول العالم".