حصلت "الوطن" على صورة فتاة العياط، أميرة، 15 سنة، المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها في صحراء العياط بالجيزة.

كانت النيابة العامة قررت حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما نسبت إليها تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها.

وقالت مصادر مقربة، إن جهات التحقيق أصدرت قرارا بحبس الفتاة حفاظا على حياتها كونها ليست من أبناء الجيزة، وذلك بعد ظهور أسرة الشاب القتيل فى محيط المحكمة.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة ضحية وأن صديقها اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، وتوجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترف لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.