الغضبان عن التأمين الصحي الشامل: لا يساوي ثمن كشف واحد في عيادة خاصة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، إن تكلفة اشتراك الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا تساوي ثمن كشف واحد بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة الاجتماعية، ويقدم خدمة صحية متميزة لكل المواطنين.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، "الموظف بيتخصم منه 1%، مثلا لو أنا دخلي في الشهر ألفين جنيه، يتخصم في الشهر 20 جنيه، ولو زوجتي لا تعمل يتم خصم 3%، هذا الرقم لا يمثل أي شيء بالنسبة للمواطن، وإذا أردت أن أحجز عند طبيب خاص في عيادة يتم دفع مبلغ أكبر من هذا في الكشف الواحد، بالإضافة إلي الروشتة التي يكتبها الطبيب الخاص".

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر مشروعا تكافليا من الدرجة الأولى، كما أن المشروع يعد سياسي مصري، وتعتبر المنظومة مشروع دولة وحلم لكل المصريين.