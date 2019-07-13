أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته لسفر البعثة الثانية من أطباء طب الأسرة للتدريب على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في لندن، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تشمل 35 طبيبا من مختلف المحافظات.

وأضاف الغضبان، في تصريحات، أنه لأول مرة في مصر يدخل نظام طب الأسرة مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التشغيل التجريبي مع مطلع الشهر الجاري في محافظة بورسعيد وشهد إقبال كبير من المواطنين على التسجيل.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم تسجيل بيانات نحو 60 ألف مواطن خلال أسبوعين منذ انطلاق قانون التأمين بالمحافظة، فضلا عن إجراء 106 عملية زرع قرنية.

ولفت "الغضبان" إلى أن محافظة بورسعيد، تشهد تواجد أطباء من اليابان والهند على مستوى عالي يعملون على تدريب الفرق الطبية والتمريض بالوحدات الصحية في المحافظة، على نظام التأمين الجديد، بالإضافة إلى أطباء الدفعة الأولى الذين عادوا من لندن للعمل بالوحدات.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة صحية بالمحافظة، ومنتظر تطبيقه في باقي المحافظات.