بالصور.. تسليم المساعدات المالية لمتضرري حريق السوق القديم بجنوب سيناء

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، العمل بإعادة تشغيل المحلات بالسوق التجاري القديم.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة، لإعادة تشغيل وفتح المحلات، التي كانت قد تضررت، إثر الحريق بمنطقة السوق القديم أواخر مايو من العام الجاري.

وعقد المحافظ اجتماعا، بحضور رئيس جمعية تنمية وتطوير السوق القديم، لتحديد موعد تسليم المساعدات المالية للمتضررين من حريق السوق والواردة من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، والتي تقرر موعد تسليمها أواخر الشهر الجاري يوليو 2019، مشددا على سرعة إنهاء باقي المحلات وتسليمها لمستأجريها في أسرع وقت لبدء العمل بها.