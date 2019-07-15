أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أسماء العشر الأوائل بشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بالشعبتين الأدبية والعلمية بقسميها: علوم ورياضيات.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان اليوم، إن مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة الطور تميزت في شعبة علمي علوم، بينما تميزت مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية للغات في شعبتي الأدبي وعلمي رياضيات.

وأضاف عقل أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سيكرم أوائل الثانوية والإعدادية بديوان عام المحافظة، غدا.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في الشهادة الثانوية بجميع مدن المحافظة.