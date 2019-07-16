كندة علوش عن تصريحها المسيء للخادمات: لدينا ربة منزل تلعب مع ابنتي

نفت الفنانة كندة علوش التصريح المنسوب لها بأنها "لا تسمح للخادمات بلمس ابنتها".

وكتبت علوش، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "نُشر على لساني (لاأسمح للخادمات بلمس ابنتي)" مضيفة: "أولاً أنا لا أستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل وما قلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من أهتم بها وبتفاصيلها)".

وتابعت: "ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها ولكني وحدي من أعتني بكل ما يخص ابنتي".

وكانت كندة علوش، قد أكدت خلال حوار لها مع مجلة "زهرة الخليج" عن شدة اهتمامها بطفلتها "حياة" قائلة إنها "في البيت لا تسمح لأي من العاملين في البيت سواء من مربيات أو خادمات لمس حياة أو التدخل في شئونها فقط أمي وزوجي الوحيدان يساعدونني في أمور ابنتي".