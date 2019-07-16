"ألعاب بلاي ستيشن، تلوين، رسومات، مكتبة بها ألوان لقصص وحكايات، موسيقى وأغاني وأفلام".. أشكال متعددة لوسائل الترفيه، سعى إلى توفيرها مؤسسو فريق "I cancer vive" التابع إلى جامعة الإسكندرية بدار الضيافة، لرعاية الأطفال مرضى السرطان مجانا، والتابع لمجمع الهلال الأحمر للخدمات الاجتماعية والصحية بمحرم بك.

فريق "I cancer vive" الذي يضم أكثر من 250 طالبا من كليات، "الطب، والهندسة، والتجارة، والحقوق، والصيدلة"، رفع شعار "البطولة ملهاش سن" ومشاركة تجارب الأطفال ودعمهم في محاربة مرض السرطان وتقديم الدعم النفسي بشتى أشكاله بالتعاون مع أطباء متخصصين وتحقيق أحلامهم البريئة.

نستهدف الأطفال من مرضى السرطان للتخفيف عنهم

وقالت سارة العسيلي، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومسؤولة العلاقات العامة بالفريق، إن بناء العرفة جرى على جمع التبرعات والمساعدات المادية والعينية من أفراد المجتمع المدني، لاستهداف بين 20 : 25 طفلا في اليوم الواحد، على أن الغرفة مفتوح أبوابها عى مدار الأسبوع لرعاية الأطفال من مرضى السرطان.

وأضافت "العسيلي"، لـ "الوطن"، أن تجهيز الغرفة جاء بمساعدة عدد من شباب الأطباء، بجانب الطلاب المتطوعين من جامعة الإسكندرية، موضحة أن الهدف من تجهيز الغرفة هو الهدف نفسه من تنظيم الحفلات الترفيهية من تقديم الدعم النفسي، بجانب الدعم المادي وتوفير المؤسسات العلاجية للأجهزة والأدوية دون الاهتمام بدور العامل النفسي.

وأشارت إلى أن الفريق منذ 6 سنوات على تأسيسه يسعى إلى توفير العلاج المجاني، وترك أثر إيجابي على النفس من داخل أروقة المؤسسات العلاجية، والذي بدأ ببناء غرفة ترفيهية بروح الصغار داخل مستشفى الشاطبي بالاستراحة الخاصة، بعد حصولهم على موافقة من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وكذلك المشاركة في تجميل وبناء جدران الغرف الخاصة بالأطفال بالتلوين والرسم بمركز محمد رشيد لعلاج الأورام بالمجانا، وافتتاح غرفة ترفيهية وغرفة العلاج الكيماوي بمستشفى سموحة الجديد.

لم يقتصر الأنشطة التطوعية في المناسبات التي ينظمها "I cancer vive" عند هذا الحد، بل نظموا نشاطا إضافيا وسموه "أحلامهم"، فيما جمعوا أسماء الأطفال من مرضى السرطان بمختلف المستشفيات بالإسكندرية للتواصل معهم واستطاعوا تحقيق أكثر من 500 حلم بجهودهم الذاتية؛ بدءا من شراء الألعاب والعرائس حتى مقابلة المشاهير من نجوم الكرة والفن.

وتابعت أن الفريق الطلابي، يحدد له هدف يسعى إلى تحقيقه، كل عام جديد، حيث إن الهدف المقبل يأتي في البدء في تجميل مستشفى برج الجديد لعلاج أورام السرطان بالمجان، ومدها بالوسائل الترفيهية.