محافظ كفرالشيخ: إعلان نتيجة لجنة الثانوية العامة المحجوبة اليوم

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إنهاء مشكلة لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة ببيلا، بناء على تواصله مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك التواصل مع أعضاء مجلس النواب.

وأكد صدور قرار، اليوم الثلاثاء، من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقضي بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة ببيلا، كما ستتم إتاحة الفرصة للطلاب، الذين تمت إحالة أوراقهم إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لأدائهم الامتحانات بالدور الثانى للعام الدراسي المنتهي 2018 - 2019، الذين كان مقرر حرمانهم من نتائج امتحانات هذا العام الدراسي.

وقال المحافظ، في بيان له، إنه من المقرر إتاحة الفرصة لهم لدخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام حفاظا على مستقبلهم وإدراكا لظروف أولياء أمورهم، مقدما خالص الشكر والتحية والتقدير لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء مجلس النواب عن بيلا والحامول وكفرالشيخ.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت حجب نتيجة 400 طالب بعد بيان تطابق إجابات 390 طالبا ووجود غش جماعي، ما أثار غضب الأهالي، الذين تجمهروا مرتين اعتراضا على حجب النتيجة.