يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء حدوث ارتفاع تدريجي في درجاتالحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غريبة معتدلة تنشط على غرب البلاد، لتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 26 40

دمنهور 27 39

الإسكندرية 28 39

بلطيم 26 38

مطروح 30 40

بورسعيد 26 33

دمياط 25 35

الزقازيق 27 40

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 40

نويبع 30 38

طابا 28 38

كاترين 21 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 27 41

بني سويف 27 41

المنيا 28 41

أسيوط 28 41

سوهاج 29 42

قنا 29 42

الأقصر 30 42

أسوان 30 43

الوادي الجديد 30 44

حلايب 30 36

شلاتين 29 40

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 44

المدينة 26 43

القدس 22 30

الرياض 26 44

المنامة 34 39

أبوظبي 31 40

الكويت 32 46

الخرطوم 27 38

دمشق 18 35

بيروت 26 30

عمان 21 32

غزة 25 31

بغداد 26 43

مسقط 30 35

صنعاء 15 28

طرابلس 22 30

تونس 21 31

الجزائر 21 31