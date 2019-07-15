"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس في يوم نهائي كأس الأمم الإفريقية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد، إن مصر ستشهد موجة شديدة الحرارة، غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، حيث ترتفع "العظمى" في القاهرة غدًا إلى 39 درجة، وبعد الغد تصل إلى 41.

وأضاف عبد العال، خلال اتصال هاتفي له مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر شاشة "on e"، أن طقس مصر متأثر بمنخفض كبير في المنطقة الغربية التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع انخفاض في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى عدم الشعور بالحر الشديد.

وأكد أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا بداية من الخميس المقبل، وسيكون الجو "ألطف" يوم الجمعة، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد، بعدم التواجد في الشمس مباشرة، خاصة في وقت الظهيرة، وأن المضطر عليه ارتداء واقي للرأس والإكثار من شرب المياه والسوائل، موضحًا أن المصطافين لا ينبغي عليهم النزول إلى البحر في فترات الظهيرة من الساعة الـ12 إلى 2، لأن هذه المدة تشهد أكثر ارتفاع في درجة الحرارة، والاكتفاء بالتواجد تحت الشماسي.

كما نصح أصحاب السيارات بعدم ترك الروائح والعبوات المعدنية بداخلها، خاصة في وقت الظهيرة، لأنها قد تنفجر، وتسبب أضرارا جسيمة في المركبات.