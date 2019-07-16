تباينت أسعار بيع وشراء اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 15 يوليو، وهي:

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.65 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس"

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندريةسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.61 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.