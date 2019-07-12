تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.