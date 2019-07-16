توقفت حركة المرور قرابة ساعة أعلى طريق الدبابة القادم من الواحات البحرية اتجاه مدينة 6 أكتوبر، بعد وقوع حادث تصادم، بين ميني باص وسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن وقوع 20 مصابا من مستقلي السيارتين، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن المصابين في حالة مستقرة، والإصابات عبارة عن جروح وكدمات.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الدبابة د، وعلى الفور انتقلت القوات، إلى مكان الحادث، وبدأت في رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه من خلال فحص الواقعة ومناقشة شهود العيان أثبت القوات أسماء المصابين: "محمد أحمد 22 سنة، أحمد حسن 31 سنة، نعمة السيد 45 سنة، خلف السيد 50 سنة، خليل سعد 13 سنة، سيد قرني 32 سنة، رمضان حسين 45 سنة، حامد فرج 35 سنة، عبد الحميد بركات 30 سنة، عبد العزيز 32 سنة، فرج محمد 32 سنة، أيمن جمال 30 سنة، محمد جمال 42 سنة، أيمن مصطفى 45 سنة"، و 6 آخرين، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، وباشرت النيابة التحقيق، وانتقلت لمكان الحادث لإجراء معاينة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.