تنشر"الوطن"، أسماء 29 سودانيًا، أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس ركاب، صباح اليوم، بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الغربي.

والمصابون هم: مبارك الشبكي، موادم عيسى، رودينا عبد الرحمن، مريم عبدالله علي، البراء شهاب، حسانين أحمد، هويدا أحمد أحمد، عمرو أحمد الطيب، عمرو علي عبدالله، محمد عبد القادر، سلوم إبراهيم، وحامدة عبدالرحيم، حميدة صالح، زبير أحمد، خالد عبد الجابر، محمد علام، عفيفي عبدالرحمن، علام الدين حسين، جاد النبي، عبدالله علي عبدالله، لبنى عبد الله، حامدة محمود، محمد المنسي، حمدي أحمد، عتيق عاتق، فاطمة عتيق، شادية عبد الماجد، محارب علي حامد، عمرو على آدم".

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد انقلاب أتوبيس بطريق قنا سوهاج الصحراوي الغربي، ونتج عنها إصابة 29 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات، 22 مصابً إلى مستشفى قنا العام، و7 آخرين إلى مستشفيات سوهاج.