التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أطلع الغرير رئيس الوزراء على تطورات مشروع الاستثمار الزراعي الصناعي للشركة في منطقة غرب غرب المنيا، والقائم على استصلاح وزراعة 180 ألف فدان بمحصول بنجر السكر وغيره من المحاصيل والخضر والفواكه، وإقامة أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر، بما يسهم على المدى الطويل في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس مجموعة الغرير أكد أنّ الشركة حفرت 80 بئرا مياه جوفية، وجار حفر 200 أخرى، كما أنّ الشركة مستعدة لزيادة مساحة الرقعة التي تتولى استصلاحها واستزراعها، لا سيما وأنّ دراسات الجدوى للمشروع جيدة للغاية، وأول 25 ألف فدان من المشروع ستبدأ الزراعة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وتطرق الغرير إلى مشروعات أخرى تعتزم الشركة إقامتها في مصر، وبينها مشروع إنشاء محطة للحبوب في ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلا عن مشروع لتطوير النقل النهري في فرع دمياط، مؤكدا أنّ ثقته في مناخ الاستثمار، وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على ما تقوم به مجموعة الغرير من استثمارات في مصر، مرحبا برغبة الشركة في زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي تستصلحها، شرط التأكد أولا من توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة بكميات كافية.

ووجّه مدبولي، الجهات المعنية بالتنسيق مع مسؤولي الشركة بشأن أوجه التعاون الأخرى المقترحة، سواء في مجال النقل النهري أو محطة تخزين الحبوب.