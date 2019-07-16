مصرع طفل سقط من الطابق الثاني في بني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف، ونقل لمشرحة المستشفى المركزي.

وأخطر اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، من مأمور مركز شرطة ببا باستقبال المستشفى جثة الطفل "عمرع. ي." سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا.

وتبين من التحريات الأولية، وبسؤال والد الطفل ويدعى"عيد ي.ح." 38 سنة، عاطل، أنه في أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم مما أدى لوفاته ولا يتهم أحدا.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى بمعرفه مفتش الصحة أفاد بخروج دم متجلط من الأنف والفم ونزيف بالمخ إثر سقوطه من علو مما أدى إلى وفاته ولا يوجد شبهه جنائية بالوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وحرر محضر رقم 3822 إداري مركز ببا، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة.