أصيب 4 أشخاص، بعقر من حيوان مجهول، ليرتفع إعداد المصابين، خلال 3 أيام إلى 14 شخصا، بينهم 5 أطفال، ما بين عقر بالوجه والرأس، بـ5 قرى في مركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف.

استقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي المصابين وهم، مصطفى عبدالغني محمود، 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، أحمد رجب مراد، 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، أحمد نور الدين 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، منة رزق علي، 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، محمد طه حنفي، 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابي، مصطفى أحمد عبدالرحيم، 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.

كما نقلت الإسعاف ثناء السيد أحمد، 45 سنة، مقيمة بقرية القضابى، إسماعيل إسماعيل رضوان، 33 سنة، مقيم بقرية القضابى، أيمن ربيع خليفة، 25 سنة، مقيم بقرية الشقر، عبدالله عبدالله طلب، 40 سنة، مقيم بقرية الشقر، نشوى شكري رياض، 25 سنة، مقيمة بقرية الفنت، جاد جمعة عكاشة، 5 سنوات، مقيم بقرية الشراهنة، أسماء ربيع عبدالسميع، 13 سنة، مقيمة بقرية الفنت الشرقية، طه ربيع عبدالحليم، 36 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإعطائهم الأمصال اللازمة لهم.

وقال الدكتورعبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف، إن مستشفى الفشن المركزي أعطوا الأمصال اللازمة للمصابين بعدما تحسنت حالتهم الصحية، وخرجوا فورا بعد تلقيهم العلاج.