شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

معهد ضباط الصف المعلمين في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، المكان الشاهد على حفل تخريج الدفعة 157 الحاملة اسم "الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم"، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال حفل التخريج الدفعة 157، كرّم السيسي أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، عقب تقديم بعض العروض الرياضية التي شارك بها 1100 مقاتل من أبناء معهد ضباط الصف المعلمين.

وعن معهد ضباط الصف المعلمين الذي حضر الرئيس به تخريج أحد دفعاته، تستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عنه، كالآتي:

أنشأ معهد الصف عام 1954 وتم تطويره في عهد السيسي

1. أنشأ معهد ضباط الصف المعلمين عام 1954، للمرة الأولى في مدينة منقباد بأسيوط، ونقل إلى معسكر عرابي بالتل الكبير بالإسماعيلية عام 1955.

2. كان يسمى قديما مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره في عهد السيسي عام 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.

3. وخلال تطوير المعهد، أُعيد تخطيط وإنشاء "ضباط الصف المعلمين" وفقًا لأحدث النظم العلمية، وتم تزويده بمنشآت إدارية وفصول دراسية، وصالات رياضية وترفيهية على أعلى مستوى، وفقا لما قاله اللواء أركان حرب محمد عبدالحي محمود، مدير معهد ضباط الصف المعلمين الأسبق، على هامش حفل تخريج الدفعة 150.

4. تأسست خلال عملية التطوير العديد من المنشآت التعليمية والرياضية والترفيهية، التي تضاهي أعرق المعاهد العسكرية في العالم، فضلا عن تزويد المعهد بميادين تدريب وفصول تعليمية تناسب التخصصات الدراسية المختلفة.

5. يمثل التدريب العملي بالمعهد 70% من مهارات التدريب التي يحصل عليها الطالب، إضافة إلى اكتساب وتعلم مهارات سلوكية واجتماعية جديدة والتوعية الدينية الصحيحة من خلال التعاون مع مؤسسة الأزهر.

6. مدة الدراسة بالمعهد نحو 18 شهرًا يتلقى الطالب خلالها الطالب التدريب على المعدات الأساسية والموضوعات الفنية التخصصية.

7. وعن أساس الفرد المقاتل في المعهد هو اللياقة البدنية، وفترة إعداده تشتمل الـ6 أشهر الأولى، القسم الإعدادي، ويتم التركيز خلاله على رفع اللياقة البدنية للطالب، واكتسابه المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

اللياقة البدينة والقتال المتلاحم تدريبات طلاب معهد ضباط الصف

8. يتدرب الطالب في المعهد لمدة أربع ساعات يوميًا على موضوعات اللياقة البدنية، والقتال المتلاحم (الكاراتيه والكونغ فو)، والقسم المتوسط لمدة 6 أشهر، يلم فيه الطالب بجميع الموضوعات العامة التي يحتاج ضباط الصف أن يلم بها، و6 الأشهر الأخرى، القسم النهائي يتدرب فيها الطالب على الموضوعات التخصصية.

9. تنتهي مدة الطالب بعدة اختبارات بواسطة المعهد، إذ تجري القيادة العامة للقوات المسلحة، الاختبار النهائي لجميع الطلبة وفرزهم حسب مستوياتهم البدنية والعلمية ولا يتم تخريج إلا ضابط الصف الذي يصلح للعمل بالقوات المسلحة.

10. يستقبل معهد ضباط الصف الطلاب من مناطق تجنيد مختلفة لمدة أسبوعين خلال هذه الفترة، ويتم تدريب الطالب على الأعمال الإدارية التي تخصهم من خلال تسليمهم مهمتهم، ثم يتم التدريب الأساسي لمدة 4 أسابيع يتم خلالها تحويل الطالب من مدني إلى عسكري.

11. يعد معهد ضباط الصف المعلمين صرحا قويا من منظومة القوات المسلحة المصرية، يخرج منه الأبطال جيلا وراء جيل، لذلك تولي القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما لوضع أسس ومبادئ تطوير هذا الصرح ليضاهي به الكليات العسكرية.