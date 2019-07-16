قال مصدر بالطب الشرعي، اليوم، إن تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب وفاة مشرد عابدين والمعروف إعلاميا بقتيل الكانز، يوضح إصابته بكسور في الأضلاع ونزيف صدري ودماغي، وأضاف المصدر بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله إلي النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفي بشارع عدلي، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب بكدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة عبوة "كانز" من أحد الأكشاك لاحظة صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد التأكد من وفاته، قاموا بألقاء جثته بجوار محول كهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.