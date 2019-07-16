عقد اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، المنيا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تفعيل قرار حظر الإشغالات أمام المحال العامة والتجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة، بحضور محمد سيد رئيس مدينة المنيا، وممثل إدارة المرور وشرطة المرافق، بالإضافة لنواب رؤساء المراكز والمدن المختلفة على مستوى المحافظة .

يتضمن القرار إلزام أصحاب المحال العامة والتجارية بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال، ومنع سير مركبات النقل الثقيل داخل مدينة المنيا وعواصم المراكز باستثناء سيارات المواد البترولية وسيارات الطوارئ، ومنع سير عربات الكارو داخل الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا، بالإضافة لحظر وضع تشوينات مواد البناء أو المخلفات بالطريق العام مع إلزام أصحاب الجراجات باستخدامها في الغرض المخصص لها.

أكد السكرتير المساعد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بشكل دائم لمتابعة تطبيق القرار وإلزام المخالفين بدفع الغرامات المقررة والتي تُقدر بحوالي عشرة جنيهات عن كل متر إشغال يومياً لحين رفع الإشغال، وفي حالة استمرار المخالفة عقب إنذار المخالف وانقضاء المهلة المحددة يتم غلق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أشهر وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الغرامات تشمل سداد مبلغ 500 جنيه يومياً لحين زوال المخالفة عند وضع تشوينات مواد البناء، والمخلفات بالطريق العام، أوعند استخدام الجراجات في غير الغرض المخصص لها، يأتي ذلك في إطار التدابير التي تتخذها المحافظة من أجل إعادة الانضباط والحفاظ على النظافة العامة ومكافحة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.