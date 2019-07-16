دورة تدريبية مجانية لتأهيل شباب رأس سدر للوظائف المتميزة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر عن تنظيم دورة تدريبية للشباب في مجال الحاسب الألي مجانا، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الاتصالات "معهد تكنولوجيا المعلومات" .

وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن الدورة تهدف للاهتمام بالشباب الخريجين من أبناء المحافظة، ومساعدتهم علي اقتحام سوق العمل بالقطاع الخاص، والالتحاق بفرص عمل متميزة.

وأضاف أن مدة الدورة ثلاثة أشهر علي مدار 8 ساعات يوميا، بداية من الساعة 9 صباحا حتي الخامسة مساء ويمنح المتدرب مكافأة مجزية و أولوية لأبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة.

وأوضح أنه جرى وضع عدد من الضوابط والشروط للاشتراك في هذه الدورة التدريبية منها أن يكون المتقدم خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة دفعات "2014 ـ 2019"، ولا يعمل بالقطاع الحكومي مع ضرورة التفرغ الكامل للدورة، لم يسبق للمشترك الحصول علي هذه المنحة، وأن يكون حاصل علي دورة ( OFFICE ) أو الإلمام بها والقدرة علي التعامل مع الإنترنت والإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة .

وقال إن المتدرب سوف يتقدم بملف إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، يتضمن صورتين شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج والموقف من التجنيد خلال الفترة من 16 يوليو الجاري حتي 1 أغسطس المقبل .