لقيت سيدة حامل في الشهر التاسع مصرعها، بعد سقوطها من شرفة منزلها في أثناء "نشر الملابس" بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ونقلت إلى مستشفى الشهداء المركزي، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي.

وأخطر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من مستشفى الشهداء المركزي بوصول "آية.ح.ع" (31 سنة- ربة منزل- مقيمة قرية شبراخلفون بمركز شبين الكوم)، جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بنزيف بالبطن ووفاة الجنين، نتيجة توقف عضلة القلب.

وبسؤال شقيقها، أكد أنه في أثناء "نشر شقيقته الملابس" بشرفة الطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، ونفى زوجها الشبهة الجنائية.