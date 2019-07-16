أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن مستوى التعليم بالمحافظة مرتفع، وقدم التهاني للمتفوقين في ماراثون الثانوية العامة: "هناك عشرات المنح التي يمنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة".

جاء ذلك خلال حفل تكريم اللواء خالد فوده للمتفوقين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وقدم المحافظ الشكر لأجهزة الأمن من الجيش والشرطة لنجاحها في تأمين الامتحانات، كما قدم الشكر إلى وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لما بذلوه من مجهود خلال العام الدراسي وتعهد بجلب مزيد من المنح الدراسية للطلاب.