أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، التي تبدأ الأحد الموافق 21 يوليو، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

وأوضحت "الوزارة" طرق التعرف على نتيجة الترشيح بعد تسجيل الرغبات كالتالي:

النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق، الذي قام الطالب بتقديم الرغبات عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وكانت اللجنة العليا للتنسيق قد قررت بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق 21 يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل.