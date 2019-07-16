أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ معسكرات صيفية لطلائع المحافظة بالمدينة الشبابية في بورسعيد، نهاية الشهر الجاري.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه يجري مشاركة المحافظة في المعسكر الصيفي ببورسعيد بـ45 طليعًا وطليعة، في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى الثالث من أغسطس المقبل.

وأضاف بهاء، أن مشاركة الطليع أو الطليعة في هذه المعسكرات، وفقًا لشروط أبرزها أن يكون من المتميزين في الأنشطة التي تنفذها الإدارة المركزية للطلائع، ومراكز الشباب، وأن يكون لائقًا طبيًا وليس لديه أمراض مزمنة وألا يكون من الطلائع التي شاركت في المعسكرات التي نفذتها الوزارة في الفترة من 2017 وحتى 2018.