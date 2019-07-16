أصيب 15 شخصا بينهم 7 أطفال بحالة تسمم جماعي في الدقهلية، اليوم، إثر تناولهم طعام الغداء في أحد الأفراح بقرية "كوم النور" مركز ميت غمر.

وأخطر اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة عدد من المواطنين بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين تبين أنهم تناولوا وجبة طعام في فرح بقرية " كوم النور" وشعروا بعدها بالإعياء الشديد، فتوجهوا إلى المستشفى.

وبدأ عدد المصابين بالتسمم بـ5 حالات وازداد العدد حتى وصل إلى 15 مصابا بينهم 7 أطفال وجميعهم من قرية كوم النور.

وقال مصدر طبي، وصل للمستشفى في البداية 5 مصابين وهم: "جهاد ع.، 29 سنة، وملك ع.، 6 سنوات، ومالك ع.، 3 سنوات، ومحمد م.، 3 سنوات، وبلال ع.، 27 سنة"، وبعدها وصل للمستشفى 10 مصابين آخرين وهم: "إسلام ع.، 17 سنة، وصباح م.، 24 سنة، وأميرة م.، 32 سنة، وسعاد ع.، 66 سنة، وعصام ا.، 45 سنة، وصباح ا.، 45 سنة، وسليمان خ.، 5 سنوات، وشهد س.، 9 سنوات، وملكة ع.، 3 سنوات، ورحمة ع.، 12 سنة".

وأضاف المصدر أنه جرى دخول جميع المصابين للمستشفى وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم وحالتهم جميعا مستقرة.