أجرى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ظهر اليوم، زيارة إلى دار القضاء العالي لتهنئة المستشار عبدالله عصر بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنّ المنشاوي تمنى لرئيس محكمة النقض دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية في تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

وأضاف سمير أنّ رئيس هيئة النيابة الإدارية استقبل صباح اليوم بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، لتهنئته بتولي منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.