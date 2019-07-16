أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي لن يتجاوز نسبة الـ4.5%، وأن هذه النسبة قد تتغير وفقا للأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن إيران تمتلك مخزونا كافيا من اليورانيوم المخصب لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وسبق أن بهروز كمالوندي، أمس، أن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام، إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال الشهرين (مدة المهلة التي منحتها طهران لها)، وأن هدف إيران من تقليص تعهداتها لهذا الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4​​​.5%، ليس بسبب عدم حاجتها لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر، بل فقط من أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية لكي تقوم أطراف الاتفاق بالوقوف إلى جانبنا وتنفيذ تعهداتها وتحمل مسؤولياتها، كما أن ما تفعله إيران نحو تعزيز قدراتها النووية يأتي ضمن إطار الاتفاق النووي.

وصرَّح الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، بأن أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني هي "خدعة"، وأن الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي