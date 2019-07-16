"محلية النواب" تطالب محافظة الجيزة بتخصيص أرض لإقامة مجمع خدمات

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الجيزة بتنفيذ توصيات البرلمان وقرارات مجلس الوزارء بشأن قطعة أرض بالجيزة تم التوصية بتخصيصها لإقامة مجمع خدمات، وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزارء ووجوبية سداد محافظة الجيزة مبلغ 20 مليون جنيه و517 ألف و555 جنيه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي للوفاء بالتزامات المحافظة تجاه خدمة أبناء المحافظة والمواطنين.

وقال السجينى: "على المحافظ والقيادات التنفيذية إبداء أقصى درجات التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن".

وكان النائب محمد الحسيني، تقدم بمذكرة للجنة في فبراير 2019، لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بهذه الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطالب بضرورة الحفاظ عليها، وإعادة تخصيصها للمحافظة والوزارات المختلفة في ظل احتياج المحافظة إليها لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين، موضحا الاحتياج لإنشاء مجمع شرطي، ومكتب صحة، ومكتب تموين، ومجمع مدارس.

وأوضح ممثل الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية أكدا احتياج المحافظة للأرض لإقامة العديد من المشروعات الخدمية، ولكن مطلوب من محافظة الجيزة سداد المبلغ المستحق، حيث ناقشت اللجنة عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن قطعة الأرض الكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع فيصل الرئيسى في نطاق حي بولاق الدكرور، لتحويلها لمنطقة خدمات.

وانتقد أعضاء اللجنة عدم تنفيذ المحافظة توصية البرلمان وعدم الاستجابة لقرار مجلس الوزارء، وطالبوا بسرعة سداد المبلغ المستحق.