وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، الإنجازات التي حققها البرلمان في تلك الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد بالتاريخية.

وأضاف عبد الرحيم في بيان له اليوم، أن الانجازات التي استعرضها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أمام النواب في ختام دور الانعقاد الرابع تمثل معجزة بكل المقاييس إذا أخذنا في الاعتبار المؤامرات التي أحاطت بالبرلمان من أجل اسقاطه.

وأضاف أن المجلس أنجز في هذا الدور أهم التشريعات التي تحقق الصالح العام للمجتمع وقد بلغت عدد التشريعات التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة .

وأشاد عبد الرحيم بإجماع أعضاء البرلمان على توجيه كل التحية والتقدير للدكتور علي عبد العال على قيادته رفيعة المستوى لجلسات البرلمان بصفة عامة والتعديلات الدستورية بصفة خاصة والحوار الديمقراطي الراقي حول مشروع التعديلات الدستورية والذي شاركت فيه جميع فئات المجتمع وأطيافه.

وأوضح عبد الرحيم أن الشفافية والصدق كانت ولا تزال منهج عمل هذا المجلس والتاريخ سيذكر للدكتور على عبد العال انه ادار مناقشات البرلمان بكل كفاءة ومهنية ونجح في الحفاظ على المؤسسة التشريعية متخطيا كل المحاولات الهادفة الى إسقاط البرلمان وتفكيكه .

وقال الدكتور عبد الرحيم علي إنه من ضمن الإنجازات التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع موافقته على 156 مشروع استهدفت في المقام الأول النهوض بالاقتصاد المصري، ودفع خطط التنمية، والنهوض بالشباب، والحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الوطن اضافة الى موافقة البرلمان على قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، فضلا عن إقرار 65 اتفاقية دولية، و5 قرارات جمهورية، ومناقشة عدد طلبات إحاطة بلغ 388 طلبا، وتدارس اللجان النوعية لنحو 1312 طلبا.

بالإضافة إلى نظر المجلس نحو 347 بيانا عاجلا في شتى المجالات، وتوجيه 901 سؤالا للحكومة، أجابت على 52 منها شفاهة في الجلسات العامة، وكتابيا على أغلب الأسئلة المتبقية مشيرا الى ان مجلس النواب ناقش نحو 793 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وعقدت فيه اللجان النوعية نحو 2133 اجتماعا، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها 1561 تقريرا، نظر المجلس منها 1466 تقريرا كما عقد البرلمان في دور الانعقاد الرابع 72 جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 222 ساعة وبلغ عدد المتحدثين خلالها 451 نائبا، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3263 مداخلة، عبرت عن فهم أعضاء البرلمان العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم.

كما نظم مجلس النواب 32 زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة بشأن زيارة سجن برج العرب، فيما ترأس د. علي عبد العال، رئيس المجلس، الوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جنيف بسويسرا، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الصديقة، ترأس عبد العال العديد من الوفود إلى معظم برلمانات العالم.