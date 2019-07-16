انتهى الشاعر محمد رفاعي من وضع اللمسات الأخيرة لكليب "أنا عندي حبيب" للمطربة روان عليان، وهي من كلماته وألحان وتوزيع صوات أيدوجان ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ويراهن عليها رفاعي، حيث يقدمها بشكل جديد ومختلف عليه تماما عن أعماله السابقة، وتتواجد روان حاليا في بيروت مع المخرج فادي حداد استعدادا لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها على عدد من القنوات الفضائية.

روان عليان مطربة مصرية فلسطينية شاركت فى الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "أراب أيدول" عام 2016، وقدمت الأغنية الوطنية "تاريخ وحاضر" بالاشتراك مع المطرب محمد حسن، وكلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبد الجابر، وإخراج بتول عرفة.