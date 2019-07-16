أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، أن موقع التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" للنصف الثاني لعام يوليو 2019 أظهر ترتيب الجامعة في المركز الثاني للجامعات الحكومية على مستوى مصر، بعد جامعة القاهرة حيث احتلت الجامعة المركز رقم 822 على مستوى العالم.

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، أنها تقدمت عن الترتيب السابق بإعلان التصنيف في النصف الأول يناير 2019 على مستوى الجامعات الحكومية محليا وعالميا حيث احتلت الجامعة المركز الثالث محليا والمركز رقم 1350 على مستوى العالم.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، وتسعى إلى التحول الرقمي في كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضي قدما في تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.