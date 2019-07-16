وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم على سحب 3 قطع أراضي من أصحابها لعدم جديتهم في العمل الاستثماري، وشدد على ضرورة سحب كافة الأراضي من الغير جادين وإعادة تخصيصها لمستثمرين آخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والدكتور مصباح عيد المستشار القانوني للمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على سحب أرض أي مصنع تم ترخيصه ولا يعمل في الواقع لأن في هذا تضييع للاستثمار الحقيقي وإهدار لموارد الدولة، واكد على مجلس إدارة المنطقة الصناعية بسرعة منح ترخيص لأصحاب المشروعات الحيوية والتي تخلق فرص عمل حقيقية وأنه لابد من تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وكلف شاروبيم مدير عام إدارة المرافق بتركيب عدادات ثلاثية "تايمر" وتشغيل اللمبات المطلوبة للإضاءة، ووافق على توصيل الغاز للمصانع بالمنطقة الصناعية من خلال مقايسة يتم فيها تقسيط المبالغ على أربعة أقساط.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نبذل كل الجهود لتوفير المناخ المناسب للاستثمار الجاد وفتح آفاق جديدة أمام مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتضخ منتجاتها في الأسواق المحلية وتنافس على المستوى الدولي.