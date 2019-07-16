قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، بدءا من المرحلة الأولى لتنسيق القبول فور الإعلان عن موعدها، مشيرا إلى أنه تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة معهم.

وأشار الى أنه جرى تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى ستستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من حيث الكليات التي يرغبون في الانضمام إليها.

وأوضح أن الجامعة تسعى إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة والمتطلبات المتجددة في سوق العمل، وإعدادهم لوظائف المستقبل لخدمة المجتمع، عبر تقديم منظومة تعليم متطورة قادرة على المساهمة في التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتقديم حلول إبداعية مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.