البنك الدولي: صافي الصادرات أكبر مساهم في نمو الناتج الإجمالي بمصر

أبدى البنك الدولي، تفاؤله العام بشأن أداء الاقتصاد المصري، وقال البنك في تقرير قال البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري"، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية استجابت بشكل إيجابي للإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار، وإن الوضع المالي لمصر الآن على طريق أكثر استدامة مع كبح الإنفاق على الدعم وخفض عجز الموازنة.

وقال التقرير، إنه على الرغم من نجاح مصر في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الإصلاحية تسببت في بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأن الأثر الأكبر جاء من ارتفاع معدل التضخم، مضيفا: إجراءات الحماية الاجتماعية أسهمت في التخفيف جزئيا من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة.

وأكد البنك أن النمو الاقتصادي شهد انتعاشا، موضحا أن صافي الصادرات كان أكبر مساهم في نمو الناتج الإجمالي، ولفت إلي أنه على المستوى القطاع كان قطاع الصناعات التحويلية أبرز القطاعات التي ساهمت في النمو، ومن بعده قطاع استخراج الغاز، ثم السياحة.