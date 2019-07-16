أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جامعة هليوبوليس، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إليه النصان الآتيان:

تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة هليوبوليس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكيلو 3 طريق "القاهرة- بلبيس" الصحراوي، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

نصت المادة الثالثة:

تتكون الجامعة من كليات "الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلاج الطبيعي، الزراعة الحيوية، الصيدلة".

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنـــــا.