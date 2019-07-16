نشر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صورته عبر تطبيق تكبير العمر "face app"، حيث ذكر أن أحد الأشخاص أرسل له هذه الصورة، وكان يجلس بمفرده وعند مشاهدتها انتابته حالة من البكاء الشديد، حيث يجب على الجميع أخذ العظة من صورته في هذا السن.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "لو وصلت للعمر ده أتمنى أن أظل أعيش على الطاعة، والله صورتي قمر في التطبيق، مش حاجة تكسف ولا حاجة، لا يستحي الناس من واقع الحياة، يارب الواحد يوصل للسن ده ويكون على الطاعة".

وتابع: "لازم نأخذ الموضوع بكوميديا ونتعظ، هييجي يوم نفقد الصحة والشباب والقدرة على التركيز، كنت مستني من شيوخنا يأخذوا الأمر ببساطة بدل محاربة التطبيق".