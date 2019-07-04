تقصير خطبة الجمعة علامة على فقه الخطيب، حيث يستطيع جمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة، ولا يُطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو موضوع حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، ويقدمه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي.

وتساءل الجندي عن الداعي الذى يجعل خطباء الجمعة يشرحون مناسك الحج للمصلين.

وقال "الجندي": "من الممكن أن يكون في المسجد بأكمله شخصا واحدا فقط هو من ينوي الذهاب إلى الحج، فيجب على الإمام عدم شرح تفاصيل الحج كاملة وإطالة خطبة الجمعة في شرح مناسك الحج بالكامل للمصلين".

وأضاف: "يعني الناس الموجودة في المسجد تستمع خطبة الجمعة، لم تسافر ولم تشاهد المناسك، يبقى لازم الخطبة تكون حول كيفية الحصول على أجر الحج"، مطالبًا بتبديل خطباء الجمعة على المساجد، وعدم استمرار خطيب في مسجد واحد مدة طويلة، وهذا يعتبر من أساس تجديد الخطاب الديني، لاعتماده على التنويع وأنسب للمستمع والملقى".

وأوضح أن هذا الأمر لا يجعل المصلين يرتبطون بأشخاص، ويمنع ظهور أمراء جماعات دينية، ويساهم في تنوع الأفكار، متساءلا: "لماذا نجعل الشيخ مركزي في مسجد واحد لمدة طويلة، فإذا أعوج أمره يؤثر ذلك على الناس".

ونصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خطباء الجمعة بعدم الاستطالة، والاكتفاء بـ20 دقيقة فقط، لأن هناك مرضى وكبار سن يحضرون الخطبة، "فلا داعي أن نكرههم في الصلاة".

وأضاف عبدالمعز: "اللي عاوز يطول في الخطبة يقعد مع الناس بعدها، حتى الشباب الآن يحتاجون الخلاصة وليس التطويل، والدين يُطلب ولا يُفرض، المأموم أسير الإمام ففكوا أسره، ودى رسالتي لكل الخطباء".