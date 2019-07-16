"الصحفيين" توفر خدمات الأحوال المدنية ومخالفات المرور لأعضائها

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد عن توفير مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية "نقابة الصحفيين" الموجود بمبني النقابة في الدور الأول.

وقال بيان للجنة، اليوم الثلاثاء، إن محمد يحيى يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، اتفق مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، على إدخال الخدمات المستحدثة التي يقدمها البريد المصري في جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التي كانت موجودة مسبقا.

وتابع البيان: "حيث تعمل لجنة الخدمات والتكنولوجيا على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها، وبالفعل تم ادخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد: