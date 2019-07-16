أصدرت دار الشروق، رواية "جنازة جديدة لعماد حمدي"، أحدث روايات الروائي المصري وحيد الطويلة.

تنقلك رواية "جنازة جديدة لعماد حمدي" إلى عوالمَ سُفلية غامضة مع فنان مجنون تصادَف أنه ضابط شرطة. عالم غرائبي من القتلة والمخبرين والبلطجية ومُسجّلات الآداب وعُشاق البذلة الرسمية.

تساؤلات كثيرة تثيرها الرواية التي تدور حول "فجنون"؛ الضابط الذي يواجه الإجرام والفساد معًا، ولا تضايقه كآبتهما بقدر ما يضايقه سجنه الداخلي وعذابه بين ميوله الفنية وبين إجبار أبيه له على الالتحاق بكلية الشرطة، بينما تبحث روحه عن حريتها وسط عالم مليء بالجريمة والحب والفن.

في لغة هي مزيج بين نزق مُسجّل خطر ولمسة فنان، يأخذ وحيد الطويلة القارئ معه إلى داخل الرواية. لا يكتفي بكونه شاهدًا على الأحداث، وإنما يمتد تفاعل القارئ إلى اختيار عنوان الرواية مع الكاتب وهو يدعوە لعنونتها كما يشاء حين ينتهي من مُتعة القراءة.

المؤلف هو وحيد الطويلة؛ كاتب وروائي مصري. رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي. صدرت له أربع روايات: "ألعاب الهوى"، و"أحمر خفيف"، و"باب الليل"، و"حذاء فيلليني"، وثلاث مجموعات قصصية: "خلف النهاية بقليل"، و"كما يليق برجل قصير"، و"مائة غمزة بالعين اليسرى".