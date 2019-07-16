واشنطن: ترامب وبومبيو يبحثان خيارات الرد على شراء تركيا صواريخ إس 400

أعلنت الخارجية الأميركية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يبحثان خيارات الرد على شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، وصول 5 شحنات من منظومة الصواريخ الروسية الجديدة "إس-400"، والتي هددت واشنطن تركيا بسبب اقتنائهم لهذا السلاح الذي تراه تهديدا صريحا لها، إذ هبطت طائرة الشحن الخامسة في قاعدة أكينجي الجوية في ضواحي أنقرة، ومن المنتظر أنّ تصل الشحنتين السادسة والسابعة الليلة، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وبدأت أنقرة استلام أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، إذ وصلت طائرات شحن الجمعة الماضي، ونقلت إلى قاعدة أكينجي الجوية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أنّ بلاده ستستخدم منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم، وأنّ من حقه استخدام هذه المنظومة في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.

وأكد أردوغان أنّ السلاح موجود بغرض الدفاع الجوي، موضحا أنّ تركيا ستستخدم السلاح عند تعرضها إلى أي هجوم، وأنّ هذا هو سبب استثمارهم في شراء هذه الأسلحة.

وقررت تركيا في العام 2017 شراء منظومة "إس-400" بعد تعثر جهودها لشراء منظومة باتريوت الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات في حال مضت قدما في الصفقة الروسية، وترفض الأخيرة التهديدات وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتؤكد واشنطن أنّ المنظومة الصاروخية الروسية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة "إف 35"، وأنّه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنتين.