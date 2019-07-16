أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تعتمد وتسجل القوى البشرية في المؤسسات الصحية سواء الأطباء أو الممرضين أو العاملين، الذين سيقدمون الخدمات الطبية للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على ضرورة توافر عمالة ماهرة تستطيع تقديم خدمة جيدة على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يجري اعتماد المنشآت الصحية والمستشفيات خلال عام من تسجيلها حتى تكتمل كافة المعايير الدولية، حيث إن منظمة الصحة العالمية لها باع طويل في مجال الأمن والسلامة وتم الأخذ بهذه المعايير ودخلت ضمن معايير التسجيل والاعتماد للتأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل لا يعتمد على المستشفى فقط، بل يعتمد على الوحدة الصحية الموجود بها طبيب الأسرة، حيث تُعد اللبنة الرئيسية في التأمين الصحي الشامل، حيث يتم فتح ملفات طبيبة لكل أفراد الأسرة ويبدأ الكشف على شخص شخص.

وأوضح أنه حال اكتشاف معاناة أي شخص من مرض ما أثناء الكشف عليه من طبيب الأسرة، يتم تحويله إلى الأخصائي، وهناك يجري علاجه، بينما يتم تحويل المريض إلى المستشفيات في الحالات الخطيرة التي تستدعي إجراء عمليات جراحية وتستدعي وجوده أكثر من يومين، ثم بعد ذلك يأتي دور مراكز التأهيل، وذلك لتأهيل المريض.