يُعد صدور قانون هيئة الدواء المصرية بداية لحل أزمات نقص الأدوية في مصر، حسبما أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، والذي شدد على أن القانون ينظم ويغطي السوق من الدواء، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي كانت تمارسها بعض شركات الأدوية.

وحذر "فؤاد"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن هناك شركات حصلت على الملايين من الأدوية المنتهية صلاحية، وهيئة الدواء الجديدة سوف تحسم هذه الأمور.

وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن قانون هيئة الدواء المصرية يمكن من وجود خريطة واضحة لاستهلاك المصريين من الدواء وكذلك رسم السياسات طويلة الأمد للسوق المصري في الدواء.