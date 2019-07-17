قال الدكتور محمد فضل الله مستشار هيئة الرياضة الإماراتية، إن استضافة وتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية، مكسب سياسي واقتصادي يؤكد هيمنة مصر الأفريقية.

وأضاف فضل خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن البطولات المجمعة هدفها الرئيسي سياسي وتأكيد على هيمنة الدول وقدرتها على التنظيم، مؤكدا أن مصر بما لها من مكانة وريادة أفريقية تصدت لتنظيم البطولة بالتزامن لرعايتها للاتحاد الأفريقي على أرضها، "يجب أن نؤمن بقيمة الرياضة وتأثيرها في الدخل القومي حتى نحقق أرباحًا منها".

وتابع أن العالم لا يكتفي بالضريبة العامة على الرياضة ويجب أن يكون هناك ضريبة رياضية من عقود اللاعبين، مضيفًا أنه لا توجد قوانين جاذبة للاستثمار الرياضي في مصر، بحسب قوله.

وأوضح أن الدوري السعودي أصبح الآن واحدا من أقوى الدوريات في العالم، وهذا بفضل الشركات، وجذب أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، كما جذب مدربين أصحاب أسماء كبيرة على المستوى العالمى.

وأشار إلى أن الاتحادات المصرية كلها هاوية وتعتمد على المتطوعين، وهذا ما يدفع أعضاء الاتحاد للعمل في الإعلام، وهذا أمر خاطئ، مضيفًا: "كما نرى البعض يتراهن على خروج مصر من دور المجموعات، هذا أمر خاطئ يجب ألا يكون في دولة بحجم مصر".