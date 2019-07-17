استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين بحي الدقي والتي يتضررون فيها من حجم الأشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية والذي أدى في الآونة الأخيرة لانتشار ظاهرة سقوط الأشجار بكثرة على سيارات المواطنين والمارة مما يعرض حياتهم للخطر، إضافة إلى امتداد أفرع الأشجار لداخل شرفات الكثير من الوحدات السكنية بالعقارات مما يسبب ضيق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه حفاظا على حياة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وخوفا من سقوط بعض الأشجار التي بدأت جذورها في الجفاف مما يعرضها للسقوط، تم وضع خطة تطوير شاملة لإعادة تأهيل وتهذيب الأشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي الدقي، لافتا إلى أنه جار تقليم الأفرع الضعيفة والمصابة لإحداث توازن في حجم الشجرة، وذلك لإعطاء لمسة جمالية للشارع وبإشراف كامل من الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الدقي.

وأكد أن ناتج التقليم للأشجار من أخشاب وأفرع يتم جمعها وإيداعها بمخازن هيئة النظافة والتجميل لطرحها في مزايدة علنية لبيع الأخشاب والاستفادة منها، مشيراً إلى أن الأعمال تنفذ من خلال مهندسين متخصصين للحفاظ على الأشجار والتأكد من نمو فروعها مجدداً بالشكل السليم.