"يوجد هنا قتلة".. حملة لمقاطعة محل المتهمين في واقعة "المتسول العطشان"

أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة بعنوان "يوجد هنا قتلة"، وذلك لمقاطعة شراء أي منتج أو سلعة من محل "سوبر ماركت"، يملكه أشخاص تسببوا في قتل متسول، بعدما أبرحوه ضربًا، حينما ضبطوه يحاول سرقة "كرتونة" زجاجات مياه غازية "كانز" من ثلاجة المحل.

وكتب مؤسسو الحملة عبر "فيس بوك" كأحد أشكال الاعتراض والاستنكار: "قاطعوا هذا المحل الواقع بشارع عدلي، دول اللي قتلوا واحد عشان أخد كانز بيبسي، قتلوه عشان عطشان وكان هيموت من العطش".

وأقدم أصحاب محل "سوبر ماركت" على قتل متسول في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، بعدما ضبطوه يحاول سرقة "كرتونة" زجاجات مياه غازية "كانز" من ثلاجة المحل.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل متسول في العقد الرابع من العمر، وبالانتقال والفحص تبين محاولة المجني عليه سرقة كرتونة معلبات مياه غازية "كانز" من سوبر ماركت وحاول الهرب، فلحق به أصحاب المحال والعاملون به، وأمسكوه واحتجزوه لمدة 3 ساعات في المحل واعتدوا عليه بالضرب بـ"المقشة" وبأيديهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إسعافه وفشلوا، فقرروا التخلص من الجثة بجوار كشك كهرباء يبعد عن المحل بأمتار عدة.